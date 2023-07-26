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Кардиолог рассказала, что поможет отсрочить развитие гипертонии на 10–30 лет

Врач Романенко: физкультура, отказ от курения и алкоголя отсрочат развитие гипертонии

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Терапевт, кардиолог Татьяна Романенко сообщила, что отсрочить развитие гипертонии на 10–30 лет помогут нормализация массы тела, занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Как отметила кардиолог, важно следить за давлением до появления проблем, некоторые факторы риска артериальной гипертензии можно устранить, чтобы помешать развитию заболевания.

Романенко подчеркнула, что факторами риска для гипертонии являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и наследственность.

«Если мы убираем факторы риска – нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения – конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10–30 лет», — заявила она.

Врач также предупредила, что если человек впервые зафиксировал повышенное давление, то ему следует обратиться к врачу. Первая стадия артериальной гипертонии – это давление 130–140 на 80–85, напомнила она и добавила, что эти показатели можно попытаться снизить без лекарств при помощи горячей ванны и прогулки на свежем воздухе.

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