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Землетрясение произошло вблизи Курил

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Курильских островов

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Depositphotos

Ночью в среду, согласно данным островного филиала Единой Геофизической службы РАН, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости.

«Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 26 июля в 00:51 (16:51 мск вторника). Эпицентр находился в Тихом океане в 172 километрах восточнее курильского острова Онекотан. Гипоцентр подземных толчков располагался на глубине 10 километров», — сообщила Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

По словам Семеновой, жители населенных пунктов Курильской гряды не почувствовали землетрясение, и предупреждение о возможном цунами не было объявлено.

25 июля рядом с Курильскими островами в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Также климатолог Николай Терешонок в беседе с RT рассказал о причинах, вызывающих экстремальную жару в мире.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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