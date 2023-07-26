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Одиноких родителей запретят увольнять до 16-летия ребенка

«Известия»: родителей-одиночек не смогут уволить до 16-летия ребенка

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Depositphotos

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предусматривает запрет увольнения одиноких матерей, отцов и опекунов, воспитывающих детей до 16 лет. В настоящее время Трудовой кодекс разрешает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками только в случае, если их детям не исполнилось 14 лет. Авторы законопроекта объясняют такую меру конституционным правом ребенка на образование и указывают, что обычно дети заканчивают основное школьное образование к 16 годам. Однако эксперты высказывают опасения, что новая норма может увеличить риск отказа в приеме на работу для одиноких родителей. Об этом пишет газета «Известия».

Планируется расширить социальные гарантии для трудоустроенных матерей-одиночек в России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, предусматривающую запрет увольнения таких родителей. Запрет на увольнение также распространится на одиноких отцов и опекунов.

Предложенная законодательная новелла вносит изменения в статью 261 Трудового кодекса, которая в настоящее время запрещает расторгать трудовые договоры с этими категориями граждан, у которых есть дети до 14 лет. Повышение возраста ребенка связывается с его конституционным правом на образование и обязанностью родителей обеспечить его получение. Одинокие матери и отцы, работающие, сталкиваются с организационными и материальными трудностями при выполнении этой обязанности, и если они потеряют работу, эти трудности возрастут в разы. Обычно дети заканчивают основное общее образование в среднем к 16 годам.

Принятие поправок будет способствовать созданию реальных условий для исполнения одинокими родителями своих конституционных обязанностей, отмечается в документе. Также отмечается, что повышение уровня социальных гарантий будет распространяться и на супругов участников специальной военной операции.

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов приветствует решение правительства. Они заявили, что мамам необходимы гарантии сохранения рабочего места, и предложенная мера представляет собой дополнительные гарантии соблюдения трудовых прав. Законопроект может быть рассмотрен в осеннюю сессию Государственной думы РФ.

Ранее «Известия» выяснили, что средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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