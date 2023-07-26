На железных дорогах Украины отказываются от использования русского языка

Компания «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») отказывается от использования русского языка в своих билетах. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Билеты на проезд в поездах будут печататься на украинском и английском языках. В компании отметили, что к концу 2023 года также появятся обновленные бланки, вывески и навигация на украинском языке.

«Укрзализныця» подчеркнула, что ускоряет ход событий и убирает «остатки русского языка».

Недавно на Украине вспыхнул скандал, когда выяснилось, что международные железнодорожные билеты из польского города Перемышль во Львов содержали информацию на русском языке. В связи с этим уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь инициировал проверку в отношении «Укрзализныци».

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» приступила к реализации программы по переименованию объектов в рамках «дерусификации». В компании заявили, что речь идет о программе «железная украинизация». Ее целью является «избавление от имперских и русских названий», меток, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта, в том числе изменение названия ряда железных дорог и станций, смена железнодорожных табличек с указанием расстояния от Москвы и другое.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».