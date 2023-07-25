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Росздравнадзор назвал число заблокированных сайтов, продававших средства для аборта

Росздравнадзор заблокировал более 1 тыс. сайтов, продававших медпрепараты для аборта

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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заблокировала 1 181 сайт, на которых публиковались предложения о продаже препаратов для проведения медикаментозного аборта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В Росздравнадзоре заявили, что работа будет продолжаться, но это не скажется на снижении доступности лекарственных средств для прерывания беременности на российском рынке.

«Выписка рецепта не представляет каких-либо сложностей для врача», — заключается в публикации.

До этого Министерство здравоохранения РФ разместило законопроект о внесении препаратов для прерывания беременности в список средств, подлежащих предметно-количественному учету и контролю за оборотом препаратов.

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что ведомство усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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