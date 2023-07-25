В Индии на свадьбе случилась драка из-за лысины жениха

В Индии на свадьбе между родственниками невесты и женихом вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщает издание Firstpost.

Поводом для потасовки на свадьбе в штате Бихар стал обман жениха — мужчина попытался скрыть от новых родственников свою лысину. Видео, снятое одним из гостей торжества, попало в сеть и стало вирусным. На нем один из родственников невесты, раскрывший обман, начинает громко кричать, указывая на голову мужчины, на которой надет парик. Жених в ответ на нападки только отгораживается от гостей, оберегая голову, чтобы с нее не сняли парик.

По данным СМИ, в какой-то момент родственникам невесты все же удалось сорвать с мужчины искусственные волосы, но это не попало в видеозапись.

Вторым поводом для расстройства и гнева стала информация о том, что жених вступает во второй брак, не расторгнув первый.

Несмотря на просьбы мужчины простить его, семья невесты обратилась с жалобами и просьбой разрешить конфликт к властям деревни, где проходило торжество. По информации издания, проблемную ситуацию удалось урегулировать без вмешательства полиции.

Ранее в Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании.