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В ХМАО ребенок получил перелом ключицы в детском саду

В Нижневартовске девочка получила перелом ключицы в детском саду

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«ЧП Нижневартовск.Происшествия»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП Нижневартовск.Происшествия»

В одном из детских садов Нижневартовска воспитанница получила закрытый перелом ключицы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Мать пострадавшей девочки утверждает, что дочь получила травму в детском саду и просит придать этот случай огласке, чтобы виновные были наказаны. По словам женщины, 25 июля бабушка ребенка пришла забирать внучку из группы в детском саду на улице 60-летия Октября, 49б, и девочка рассказала ей, что упала и ударилась. Воспитательница, вышедшая вслед за ребенком, якобы частично подтвердила слова девочки, но отметила, что не допустила падения и успела поймать дошкольницу.

«Мама одела дочь, а она начала сильно кричать и говорить, что ей больно», — поделилась родительница пострадавшего ребенка.

Бабушка девочки поинтересовалась у медработника учреждения, почему ребенку не вызвали «скорую», не сообщили о падении семье, на что та, по словам матери девочки, ответила, что с ребенком было все в порядке, и «девочка даже не плакала».

После детского сада бабушка отправилась с внучкой в областную больницу, где девочке диагностировали закрытый перелом правой ключицы.

Женщина отметила, что это не первый случай, когда ее дочь травмировалась в дошкольном учреждении. В мае, по словам жительницы Нижневартовска, девочке выбили в саду зуб.

Ранее на Урале девочка получила травму бедра во время игры в детсаде.

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