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Комбайнер наехал на мину «Лепесток» в Белгородской области

Shot: комбайнер случайно наехал на мину «Лепесток» в Белгородской области

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РИА «Новости»

Водитель комбайна случайно наехал на противопехотную мину «Лепесток» в районе села Черемошное Белгородского района Белгородской области во время сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации канала, комбайнер в ходе выполнения работ почувствовал толчок и услышал громкий хлопок, после чего выяснилось, что он наехал на мину.

При этом, как отмечается, от взрыва не пострадал ни мужчина, ни техника. О произошедшем сообщили сотрудникам полиции.

До этого в Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, это был дрон турецкого производства Bayraktar. В результате его падения никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Также стало известно, что в Белгородской области более 14 тыс. педагогов из приграничных населенных пунктов пройдут курсы повышения квалификации по обеспечению безопасности учеников.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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