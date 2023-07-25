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Baza сообщает, что в Крыму нашли беспилотник со взрывчаткой

Baza: у села Косточковка в Крыму обнаружили БПЛА со взрывчаткой и поражающими элементами

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Global Look Press

Недалеко от населенного пункта Косточковка в Крыму обнаружили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой и поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«БПЛА самолетного типа Mugin 5 Pro обнаружили днем 25 июля в поле — примерно в трехстах метрах от села Косточковка. Беспилотник был оснащен взрывчаткой с поражающими элементами», — говорится в публикации.

Указывается, что сотрудники ФСБ решили уничтожить дрон на месте. Откуда и куда летел беспилотник неизвестно.

«Вероятнее всего, военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник 24 июля — во время очередного налета», — отмечает Baza.

До этого сообщалось, что в водах Сочи был обнаружили беспилотный летательный аппарат Meggitt BTT-3 Banshee британского производства. Дрон нашли примерно в пяти км от берега в районе села Зубовая Щель, туда прибыли сотрудники оперативных служб. Проводится проверка.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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