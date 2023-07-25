Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд отказался арестовать главного инженера ТЦ «Времена года»

Главного инженера «Времен года» Боткина отправили под домашний арест после смертельного ЧП

Суд в Москве отправил под домашний арест главного инженера торгового центра (ТЦ) «Времена года» Евгения Боткина по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей гибель четырех человек, после ЧП с прорывом трубы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram.

«Пресненский районный суд избрал в отношении <...> главного инженера <...> меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в публикации.

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре работника магазина «Глобус Гурмэ». Следствие просило об аресте задержанного главного инженера.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали. Также известно, что пострадавший охранник ТЦ «Времена года» находится в больнице с ожогами ног после прорыва трубы с кипятком. 24 июля задержали главного инженера торгового центра.

Следователи попросили арестовать его по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей гибель двух и более людей. Однако вины мужчина не признал и не согласился с вменяемым ему обвинением.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях