Суд отказался арестовать главного инженера ТЦ «Времена года»

Суд в Москве отправил под домашний арест главного инженера торгового центра (ТЦ) «Времена года» Евгения Боткина по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей гибель четырех человек, после ЧП с прорывом трубы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram.

«Пресненский районный суд избрал в отношении <...> главного инженера <...> меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в публикации.

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре работника магазина «Глобус Гурмэ». Следствие просило об аресте задержанного главного инженера.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали. Также известно, что пострадавший охранник ТЦ «Времена года» находится в больнице с ожогами ног после прорыва трубы с кипятком. 24 июля задержали главного инженера торгового центра.

Следователи попросили арестовать его по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей гибель двух и более людей. Однако вины мужчина не признал и не согласился с вменяемым ему обвинением.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.