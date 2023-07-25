В Барнауле развлекательный центр выплатит компенсацию ребенку, сломавшему позвоночник

В Барнауле детский развлекательный центр «Кошки-Мышки» выплатит девочке, сломавшей на их аттракционе позвоночник, компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Инцидент, в результате которого пострадала пятилетняя девочка, произошел в марте 2021 года. Она прыгал на «воздушной подушке» в развлекательном центре и получила компрессионный перелом позвоночника. Родители пострадавшего ребенка попросили владелицу центра возместить им расходы, потраченные на лечение ребенка, но та якобы усомнилась, что девочка травмировалась в ее центре.

Тогда родители ребенка обратились в надзорные и контролирующие органы. Прокурор района обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и расходов на лечение девочки. Суд признал, что ответчик не позаботился должным образом о безопасности посетителей, в частности возложил на них ответственность самостоятельно знакомиться с правилами поведения на аттракционе, без разъяснений инструкторов.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал предпринимательницу выплатить пострадавшей девочке более 200 тыс. рублей.

Ранее в Севастополе школу обязали выплатить 1 млн рублей ребенку-инвалиду, сломавшему позвоночник.