При крушении пожарного самолета в Греции погибли пилоты

Оба пилота разбившегося на греческом острове Эвбей пожарного самолета не выжили. Об этом сообщает Xtypos со ссылкой на заявление Генштаба авиации Греции.
«Два пилота погибли в результате крушения Canadair в городе Каристос», — указывается в публикации.
Согласно данным греческого Минобороны, среди них: командир эскадрильи Христос Мулас (36 лет) и капитан-лейтенант Периклис Стефанидис (26 лет).
Отмечается, что в связи с гибелью летчиков в Вооруженных силах страны объявлен трехдневный траур.
25 июля самолет Canadair упал во время тушения крупного пожара в городе Каристос на греческом острове Эвбей.
Ранее крушение пожарного самолета, тушившего пожар в Греции, попало на видео.