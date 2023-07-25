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При крушении пожарного самолета в Греции погибли пилоты

Минобороны: оба пилота разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Оба пилота разбившегося на греческом острове Эвбей пожарного самолета не выжили. Об этом сообщает Xtypos со ссылкой на заявление Генштаба авиации Греции.

«Два пилота погибли в результате крушения Canadair в городе Каристос», — указывается в публикации.

Согласно данным греческого Минобороны, среди них: командир эскадрильи Христос Мулас (36 лет) и капитан-лейтенант Периклис Стефанидис (26 лет).

Отмечается, что в связи с гибелью летчиков в Вооруженных силах страны объявлен трехдневный траур.

25 июля самолет Canadair упал во время тушения крупного пожара в городе Каристос на греческом острове Эвбей.

Ранее крушение пожарного самолета, тушившего пожар в Греции, попало на видео.

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