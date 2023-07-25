В Москве неизвестные открыли стрельбу по бывшему телохранителю политиков

В Москве неизвестные на Porsche Panamera выстрелили в бывшего телохранителя политиков и знаменитостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина отдыхал в одном из столичных клубов, когда рядом с ним остановилась машина. Водитель грубым тоном приказал ему отойти с дороги, но бывшему охраннику это не понравилось. Он предложил пассажирам выйти из авто и поговорить.

После этих слов злоумышленник достал пистолет и выстрелил жертве в голову. Пострадавшего быстро доставили в больницу. Там медики диагностировали очаговую травму головы. По словам персонала, перекаченная шея помогла ему избежать более серьезных ран.

Правоохранители осмотрели место происшествия. На территории перепалки они нашли две гильзы. На данный момент подозреваемых разыскивают.

Ранее в Дагестане посетитель ресторана открыл стрельбу после того, как сотрудники не дали ему закурить в помещении.