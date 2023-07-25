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Ликсутов: пассажиры МЦД-3 будут значительно экономить на проезде

Стали известны тарифы МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

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Пресс-служба Московского метрополитена

Пассажиры еще 2 ж/д направлений смогут доезжать до Москвы дешевле, ездить насквозь по столице и бесплатно пересаживаться на метрополитен и МЦК, сообщает пресс-служба «Московского метрополитена».

Тарифы разделены на 3 категории: «Центральная» (от Ховрино до Ухтомской), «Пригород» (от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома), «Дальняя» (от Клина до Алабушева и от 88км до Совхоза).

«D3 запустим в августе. По решению Мэра Москвы С. Собянина, цена билета на D3 будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на D1 и D2, и что сделает поездки выгоднее и привлекательнее. К примеру, пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тыс. рублей в год», — отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Стоимость поездок для жителей Зеленограда, Химок и Раменского снизится почти в 4 раза. В настоящее время они платят 30-180 рублей за одну поездку на ж/д + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК.

«Если сейчас из пригорода в основном едут до вокзалов или до ближайшей пересадочной станции — потому что это просто дешевле, то после запуска D3 такая необходимость пропадет. Пассажир сможет строить маршрут, исходя из удобства, а не из-за сокращения стоимости, ведь сумма проезда на МЦД фиксирована и равна стоимости поездки на метро в Центральной зоне», — сказала член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Сабина Цветкова.

Также для оплаты проезда можно пользоваться билетами ЦППК и МТ ППК, записывать абонементы и льготные билеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доля старых поездов в московском метро не превышает 30%.

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