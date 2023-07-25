Диетолог назвала необычный способ профилактики болезни Альцгеймера

Регулярное посещение стоматолога поможет в профилактике болезни Альцгеймера, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Как отметила специалист, согласно одной из гипотез, болезнь Альцгеймера может развиваться у людей с хроническими инфекциями, например, с пародонтитом. Мухина посоветовала посещать стоматолога раз в полгода и проводить профессиональную чистку зубов.

Кроме того, важным элементом профилактики этого заболевания диетолог назвала правильное питание и включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами вроде витамина C, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Специалист напомнила, что витамином С богаты не только цитрусовые и ягоды, а еще брокколи и красный перец.

Кроме того, сильным антиоксидантом является ликопин, он содержится в помидорах, моркови, красных яблоках и винограде. А омега-3 жирные кислоты из рыбы фактически защищают нейроны от воздействия неблагоприятных амилоидных белков и «латают мембраны», отметила врач.

Как писал журнал JAMA, лекарство для замедления развития болезни Альцгеймера могут одобрить к концу 2023 года.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.