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В Ростовской области пресекли продажу свинины из будущего

В Ростовской области нашли свинину из будущего

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Mike Silver/Tufts University

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили у ростовского предпринимателя свинину, которая по документам произведена в будущем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Нарушение законодательства в области ветеринарии удалось обнаружить с помощью автоматизированной системы для электронной сертификации грузов «Меркурий». Электронные сопроводительные документы с ложным сроком годности были оформлены на семь тонн мясной продукции. По документам свинина произведена 30 июля.

Управление ведомства направило в адрес предпринимателя предупреждение и приостановило регистрацию уполномоченного лица.

Ранее в России предложили наказывать за использование пальмового масла в продуктах.

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