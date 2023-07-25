В Ростовской области пресекли продажу свинины из будущего

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили у ростовского предпринимателя свинину, которая по документам произведена в будущем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Нарушение законодательства в области ветеринарии удалось обнаружить с помощью автоматизированной системы для электронной сертификации грузов «Меркурий». Электронные сопроводительные документы с ложным сроком годности были оформлены на семь тонн мясной продукции. По документам свинина произведена 30 июля.

Управление ведомства направило в адрес предпринимателя предупреждение и приостановило регистрацию уполномоченного лица.

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