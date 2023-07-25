В США пожарный сжег несколько домов от скуки и был арестован, пишет New York Post.

Cообщается, что 18-летний Карсон Наттер признался в поджоге семи домов. По словам мужчины, он сделал это от скуки и ради мести бывшему работодателю. Так же американец сообщил, что некоторые дома были слишком «уродливыми», поэтому он тоже решил их сжечь.

«Он это сделал в погоне за острыми ощущениями», — добавили в полиции.

Карсону предъявлены обвинения в поджоге, причинения ущерба при отягчающих обстоятельствах и в пяти случаях ложного сообщения в правоохранительные органы, говорится в заявлении полиции. Точное количество пострадавших от действий Карсона не сообщается.

В настоящий момент Наттер содержится под стражей и ждет решения суда по своему делу. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит большой тюремный срок.

Ранее американка хотела отомстить бойфренду, но подожгла не тот дом.