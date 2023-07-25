Девушка упала с балкона на 80-летнюю покупательницу в ТЦ

В Великобритании девушка упала на пожилую женщину, свалившись с балкона в ТЦ. Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел днем 24 июля в торговом центре Glades, расположенном на юге Лондона. 20-летняя девушка упала с внутреннего балкона на находившуюся прямо под ним 80-летнюю покупательницу.

По имеющимся данным, пострадали обе женщины, причем сильнее травмировалась та, что моложе. Ее доставили в отделение тяжелой травматологии.

Лондонская служба скорой помощи (LAS) сообщила, что медиков вызвали на место около 14:00, сообщив дежурному о падении человека с высоты.

«Первый парамедик прибыл примерно через три минуты. Мы оказали помощь одной пациентке на месте происшествия и в срочном порядке доставили ее в крупный травматологический центр. Мы также оказали помощь второй пациентке и доставили ее в местную больницу», — заявили представили LAS.

К настоящему времени информации о состоянии пациенток не поступало.

Полиция расследует случившееся.

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