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В Китае суд приговорил чиновника к казни за взятки

Экс-главу комитета Коммунистической партии Китая приговорили к казни за взятки

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Китае бывшего главу Компартии города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к казни. Об этом сообщает South China Morning Post.

Следствию удалось доказать участие чиновника в коррупционных схемах. По данным источника, он получал деньги от организаций и частных лиц. Взамен Чжоу Цзянъюн помогал решать земельные вопросы и содействовал в оформлении строительных проектов.

Подобные соглашения он заключал с 2001 года. В тот момент он находился на посту заместителя главного окружного магистрата.

Журналисты не исключают, что казнь политическому деятелю заменят на пожизненный срок. Помимо этого, Чжоу Цзянъюна лишат политических прав, имущество чиновника будет конфисковано.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена «самым коррумпированным» среди всех лидеров Белого дома.

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