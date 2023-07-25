Москвич рассказал полиции о брате-дезертире, который задолжал ему 50 тысяч рублей

Житель Москвы захотел, чтобы брат вернул ему долг, и рассказал полиции о его побеге из зоны СВО. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Житель района Печатники обратился к правоохранителям с доносом на двоюродного брата. Мужчина пояснил, что его 42-летний родственник сбежал из зоны боевых действий, являясь участником СВО. Как отметил заявитель, это произошло еще в 2022 году.

Москвич охотно поделился мотивом своего поступка. Таким способом он, по данным источника, решил найти брата, который одолжил у него 50 тыс. руб и пропал. Военнослужащий собирался нанять для себя адвоката по уголовному делу об оставлении места службы, но так и не вернул взятое взаймы.

Мужчина намерен потребовать у родственника всю сумму, как только его найдут сотрудники органов внутренних дел.

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