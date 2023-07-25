СК РФ пока не установил всех подозреваемых в аварии в ТЦ «Времена года»

Следственный Комитет России установил не всех фигурантов дела в страшной аварии, которая произошла в торговом центре «Времена года» в Москве. Об этом сообщает ТАСС из зала Пресненского суда столицы.

«Боткин обвиняется в тяжком преступлении. Он знает анкетные данные свидетелей по делу. Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — сказал следователь.

Ранее следствие потребовало заключить под стражу главного инженера предприятия, которое обслуживало столичный торговый центр «Времена Года» после ЧП с прорывом трубы с кипятком. В городской суд поступило ходатайство управления Следкома России по Москве.

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре работника магазина «Глобус Гурмэ». Следствие просило об аресте задержанного главного инженера.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали. Также известно, что пострадавший охранник ТЦ «Времена года» находится в больнице с ожогами ног после прорыва трубы с кипятком. 24 июля задержали главного инженера торгового центра.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.