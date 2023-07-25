Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК РФ пока не установил всех подозреваемых в аварии в ТЦ «Времена года»

СК РФ пока не установил всех подозреваемых в аварии в московском ТЦ «Времена года»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный Комитет России установил не всех фигурантов дела в страшной аварии, которая произошла в торговом центре «Времена года» в Москве. Об этом сообщает ТАСС из зала Пресненского суда столицы.

«Боткин обвиняется в тяжком преступлении. Он знает анкетные данные свидетелей по делу. Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — сказал следователь.

Ранее следствие потребовало заключить под стражу главного инженера предприятия, которое обслуживало столичный торговый центр «Времена Года» после ЧП с прорывом трубы с кипятком. В городской суд поступило ходатайство управления Следкома России по Москве.

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре работника магазина «Глобус Гурмэ». Следствие просило об аресте задержанного главного инженера.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали. Также известно, что пострадавший охранник ТЦ «Времена года» находится в больнице с ожогами ног после прорыва трубы с кипятком. 24 июля задержали главного инженера торгового центра.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях