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На Тайване 13-летнюю девочку изнасиловали во время операции под прикрытием

Guardian: полицейских обвинили в халатности после проваленной операции с участием ребенка

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Global Look Press

Два полицейских попали под следствие на Тайване после того, как девочка-подросток пострадала от педофила во время тайной операции. Об этом рассказывает The Guardian.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на севере острова в городе Таоюань. Девочка сообщила полиции, что знакомый из интернета пытался склонить ее к сексу, шантажируя публикацией откровенных фотографий в открытом доступе, которые она ему присылала.

Полицейские спланировали операцию по поимке шантажиста-педофила и убедили несовершеннолетнюю заявительницу поучаствовать в ней. Предполагалось, что девочка пойдет на свидание со злоумышленником, согласившись на его предложение, и будет все время до его задержания находиться под присмотром правоохранителей.

Однако полицейским, оказавшимся без служебного автомобиля, удалось проследить за ребенком только до ресторана McDonald's. Там девочка встретилась с насильником, села к нему в машину, а затем пропала из виду, отъехав на несколько сотен метров.

В итоге мужчина заставил ребенка заняться оральным сексом. Он был задержан полицией, только когда вернулся в точку общепита. В июле его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Попавшие под следствие правоохранители заявили, что пострадавшая не рассказала им сразу о произошедшем. Представитель местной полиции сказал, что девочке запрещали садиться в машину к подозреваемому, и обвинил ее в нарушении договоренностей.

После негативной реакции общественности полицейское управление принесло извинения и сообщило, что дело сотрудников передано в окружную прокуратуру для проведения расследования. Оба офицера были привлечены к административной ответственности.

Ранее таец притворился жертвой наводнения и изнасиловал россиянку.

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