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Россиянам перечисли страны, отдых в которых является самым безопасным

Вице-президент АТА Мкртчян: Турция, Кипр и ОАЭ являются наиболее безопасными странами для отдыха россиян

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Depositphotos

Турция и Кипр являются самыми безопасными туристическими направлениями для россиян, сказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Что касается Турции, там отдыхает 5-6 миллионов россиян ежегодно. Я не помню, чтобы там были какие-то нападения или грабежи. В любой стране нужно придерживаться определенных правил безопасности. Например, не ходить куда-то одному, не ходить в темное время суток в нетуристических районах, не подходить к каким-либо демонстрациям. Не нужно носить с собой крупную сумму денег наличными. Кипр — однозначно безопасное направление», — отметил эксперт.

В список безопасных для граждан России направлений также вошли Европа, Мальдивы и ОАЭ.

При этом от поездок в Зимбабве и Конго Мкртчян советует отказаться. К частично опасным он отнес Тунис, Индию и Китай. По его словам, в первых двух странах случались нападения на туристов.

«В Китае, например, все бывает. Не могу назвать эту страну безопасной», — уточнил вице-президент Альянса турагентств России.

Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что самая популярная страна для семейного отдыха у россиян в этом сезоне — Турция.

Ранее стало известно, сколько россиян получили вид на жительство в Турции в 2022 году.

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