Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге осудили бывшего спецназовца за похищение человека

В Екатеринбурге экс-спецназовца Шамана приговорили к семи годам за похищение человека

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Екатеринбурге суд вынес приговор известному в криминальных кругах Антону Терехину по прозвищу Шаман за похищение человека. Об этом сообщает портал Е1.

По данным правоохранителей, в 2020 году вместе с несколькими людьми злоумышленник похитил челябинских бизнесменов, которые приехали в Екатеринбург. Их избили и захватили. После этого компания забрала у предпринимателей деньги и требовала еще. После инцидента пострадавшие обратились в полицию.

Против Терехина выдвинули обвинения по нескольким статьям. В результате он получил семь лет лишения свободы.

«У него репутация агрессивного и отмороженного человека. Сам по себе здоровый, бывший спортсмен и собровец. Какое-то время, по слухам, совмещал криминальные дела и службу», — поделился источник портала.

Он добавил, что вместе с другими лицами криминальный авторитет выбивал из должников деньги. Официально Терехин, который является бывшим спецназовцем, не работал.

Ранее в США двое местных жителей похитили 18-летнюю девушку и удерживали ее в доме месяц.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях