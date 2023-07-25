Собака разодрала ребенку спину в Курганской области

В Каргопольском округе Курганской области собака в ошейнике набросилась на маленькую девочку, ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами. Об этом сообщается в группе «Область 45» во «ВКонтакте».

Нападение животного на ребенка произошло возле детского сада «Золотой ключик», по сообщениям очевидцев большой пес набросился на девочку без причины. У пострадавшей разодрана спина, многочисленные укушенные раны.

Девочка проходит лечение в хирургическом отделении городской больницы, свидетели произошедшего отметили, что в момент нападения животное было в ошейнике, но без хозяина.

В правоохранительных органах факт травмирования малолетней подтвердили, проводится проверка, устанавливается личность владельца агрессивной собаки.

Ранее стая бродячих собак чуть не загрызла семилетнюю девочку в Оренбурге.