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Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Летевший из Сочи самолет с отказавшим двигателем благополучно сел в Шереметьево в Москве

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Shutterstock

Пассажирский самолет, у которого отключился двигатель во время рейса Сочи — Москва, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет совершил благополучную посадку в 15:25 мск. Причина отказа двигателя устанавливается», — сказано в сообщении агентства.

До этого стало известно, что самолет Canadair упал во время тушения крупного пожара в городе Каристос на острове Эвбей. Лайнер продолжает гореть, при этом судно находится в труднодоступном месте.

Также сообщалось, что девять человек погибли в результате падения гражданского транспортного самолета в аэропорту города Порт-Судана, находящегося в восточной части Судана. На борту самолета типа Ан находились 20 человек, в том числе и военные.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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