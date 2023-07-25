Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Пассажирский самолет, у которого отключился двигатель во время рейса Сочи — Москва, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет совершил благополучную посадку в 15:25 мск. Причина отказа двигателя устанавливается», — сказано в сообщении агентства.

До этого стало известно, что самолет Canadair упал во время тушения крупного пожара в городе Каристос на острове Эвбей. Лайнер продолжает гореть, при этом судно находится в труднодоступном месте.

Также сообщалось, что девять человек погибли в результате падения гражданского транспортного самолета в аэропорту города Порт-Судана, находящегося в восточной части Судана. На борту самолета типа Ан находились 20 человек, в том числе и военные.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.