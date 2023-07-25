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Кабмин России продлил сроки восстановления Крымского моста

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Правительство Российской Федерации продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

«Слова «1 июля 2023 г.» заменить словами «31 декабря 2023 г.», — отмечается в распоряжении.

В октябре прошлого года единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначили «Нижнеангарсктрансстрой».

18 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что возобновление движения автобусов по Крымскому мосту сейчас не планируется, поскольку та полоса, которая сегодня работает, может выдержать нагрузку 3-5 тонн.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля Украина совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками ВСУ. Погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост.

Ранее Крым атаковали 28 беспилотников.

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