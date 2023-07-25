Судно «Михаил Сомов» с 91 человеком на борту село на мель у Земли Франца-Иосифа

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно «Михаил Сомов», — уточнили в ведомстве.

Представитель МЧС отметил, что угрозы затопления и разлива топлива нет.

Судно покинуло Архангельск более 20 дней назад — 4 июля. Задача «Михаила Сомова» — должен доставить 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, в рамках рейса планировалось восстановить работу метеостанций на острове Вилькицкого и острове Уединения и установить ограждения для защиты от белых медведей.

На борту плавсредства находится 91 человек: члены экипажа и участники нескольких экспедиций. В составе экспедиционных отрядов ученые, писатели, художники и журналисты.

В июле дизель-электроход «Михаил Сомов» эвакуировал оборудование и людей с российской дрейфующей станции «Северный полюс-35».

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