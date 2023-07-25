Британку заподозрили в безбилетном проезде и заковали в наручники на глазах у ее сына

Лондонские полицейские жестко задержали пассажирку, якобы проехавшую с ребенком в автобусе без билета. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент, попавший на видео, произошел 21 июля в лондонском районе Кройдон. Как видно на записи, женщина борется с двумя офицерами, пытающимися надеть на нее наручники. За происходящим наблюдают ее маленький сын — на фоне слышен его плач — и шокированные прохожие.

Женщина кричит на полицейских, не понимая, за что именно ее пытаются задержать. По словам представителей полиции, жесткое задержание произошло после того, как она не подчинилась инспектору и попыталась скрыться, а затем перешла к оскорблениям.

В итоге правоохранителям удалось надеть на пассажирку наручники, она была помещена под стражу. Позже выяснилось, что проезд в общественном транспорте женщина все же оплатила, и арестованную отпустили. Теперь с ней пытаются связаться, чтобы уточнить детали произошедшего.

«Первоначальный анализ не выявил каких-либо нарушений в действиях офицеров, но мы еще раз тщательно изучим материалы и обсудим произошедшее с населением, чтобы определить иной способ действия в таких случаях», — пообещали полицейские. Они подчеркнули, что женщина, выходившая из автобуса, не захотела показать билет для стандартной проверки, которую проводили контролеры при содействии полиции.

Пользователи социальных сетей, как отмечается в публикации, осудили действия полицейских.

Ранее в Москве контролер в метро выявил безбилетника, который находился в федеральном розыске.