Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британку заподозрили в безбилетном проезде и заковали в наручники на глазах у ее сына

В Англии полицейские задержали женщину, надев на нее наручники за безбилетный проезд

Лондонские полицейские жестко задержали пассажирку, якобы проехавшую с ребенком в автобусе без билета. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент, попавший на видео, произошел 21 июля в лондонском районе Кройдон. Как видно на записи, женщина борется с двумя офицерами, пытающимися надеть на нее наручники. За происходящим наблюдают ее маленький сын — на фоне слышен его плач — и шокированные прохожие.

Женщина кричит на полицейских, не понимая, за что именно ее пытаются задержать. По словам представителей полиции, жесткое задержание произошло после того, как она не подчинилась инспектору и попыталась скрыться, а затем перешла к оскорблениям.

В итоге правоохранителям удалось надеть на пассажирку наручники, она была помещена под стражу. Позже выяснилось, что проезд в общественном транспорте женщина все же оплатила, и арестованную отпустили. Теперь с ней пытаются связаться, чтобы уточнить детали произошедшего.

«Первоначальный анализ не выявил каких-либо нарушений в действиях офицеров, но мы еще раз тщательно изучим материалы и обсудим произошедшее с населением, чтобы определить иной способ действия в таких случаях», — пообещали полицейские. Они подчеркнули, что женщина, выходившая из автобуса, не захотела показать билет для стандартной проверки, которую проводили контролеры при содействии полиции.

Пользователи социальных сетей, как отмечается в публикации, осудили действия полицейских.

Ранее в Москве контролер в метро выявил безбилетника, который находился в федеральном розыске.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях