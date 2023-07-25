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Жителя Приморья, набросившегося на ребенка на глазах у матери, обязали выплатить штраф

Мужчина, попытавшийся задушить 2-летнего ребенка на улице Уссурийска, заплатит штраф

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Приморье мужчина, который чуть не задушил на улице маленького мальчика, оплатит административный штраф. Об этом сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы.

На задержанного после обращения семьи потерпевшего в полицию завели административное дело о мелком хулиганстве. Уссурийский районный суд уже назначил 52-летнему местному жителю наказание в виде штрафа.

Как отмечается, также правоохранители возбудили в его отношении уголовное дело.

22 июля неизвестный мужчина внезапно напал на двухлетнего ребенка на глазах у его матери.

На видео с уличной камеры видно, как женщина с двумя детьми покупает в ларьке овощи, в это время к ним подходит злоумышленник, толкает мать, хватает ребенка за шею и начинает душить.

Мальчика спасли прохожие, и нападавший скрылся с места происшествия скрылся.

Ранее женщина угрожала отрезать ребенку пальцы во время стрима.

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