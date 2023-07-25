Cоцсети удивила восьмилетняя китаянка, которая умеет лазить по стенам

Пользователей соцсетей удивила восьмилетняя школьница из Китая, которая умеет лазить по стенам, пишет Asia One.. Комментаторы сравнили ее с Человеком-пауком.

В китайских соцсетях появилось кадры с восьмилетней девочкой, которая сидит на стене и смотрит вместе с матерью телевизор. Женщина рассказала, что никто в семье не знал о таком таланте ребенка, поэтому они были потрясены.

Сама китаянка рассказала, что залезла практически на потолок, карабкаясь между углами двух стен. Для нее такой акробатический трюк — пустяк. Мать школьницы добавила, что дочь всегда отмечалась смелостью, а отец рассказал, что она научилась делать сальто в четыре года.

Несмотря на это, родители запретили ребенку лазить по стенам из-за риска получить серьезную травму. Однако в соцсетях похвалили девочку за вызов гравитации и сравнили с супергероем.

«Она китайская версия Человека-паука», — пишут комментаторы.

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