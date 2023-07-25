На Московском урбанфоруме расскажут о работе кинологических групп

В рамках Московского урбанистического форума на площадке в «Лужниках» кинологи столичного Пожарно-спасательного центра покажут, как проходят их тренировки со служебными собаками, сообщается на сайте mos.ru.

Сотрудники центра расскажут гостям форума о том, как кинологи подбирают, воспитывают и готовят собак-спасателей, как они помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий, когда животные уходят «на пенсию» и как ее проводят.

Несмотря на развитие технологий, наиболее эффективно искать людей помогают именно собаки, обладающие хорошим нюхом и слухом. На участке площадью 500 квадратных метров одно животное может заменить поисковую группу из 10 человек. Чтобы найти пропавшего, собаке с кинологом нужно два-три часа, а группе спасателей — около восьми часов.

Специалисты центра и служебные собаки регулярно оттачивают свои навыки на специальной тренировочной площадке на базе группы. Кроме того, они проводят выездные занятия в столичных лесопарках, а также в зданиях, в которых имитируют обрушения. Статистом на таких мероприятиях может стать любой желающий, кроме самих кинологов: знакомый запах сбивает животное с толку.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе.