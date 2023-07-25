Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Малайзии тело пропавшего мужчины нашли внутри крокодила

Mirror: тело пропавшего мужчины из Малайзии нашли внутри огромного крокодила

close
100%
Twitter

В Малайзии тело пропавшего мужчины нашли внутри крокодила, пишет Mirror. Анализ ДНК останков подтвердил, что они принадлежат разыскиваемому.

Как пишут СМИ, погибшего звали Адди Бангса, ему было 60 лет. Родные мужчины сообщили в полицию о его пропаже, после чего были начаты поиски. В ходе расследования появилась информация, что мужчина мог стать добычей крокодила, что и подтвердило вскрытие пойманной рептилии.

Начальник пожарно-спасательной станции рассказал, что члены семьи погибшего присутствовали на вскрытии желудка крокодила. Внутри хищника были найдены человеческие останки, а проведенная экспертиза подтвердила, что они принадлежат Бангсу.

В полиции добавили, что крокодил, напавший на малазийца, весил около 800 килограммов и был более четырех метров в длину. Комментируя инцидент, местные власти напомнили населению о случаях нападения хищников на людей и попросили жителей соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что в Австралии живет самый длинный в мире 120-летний крокодил.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях