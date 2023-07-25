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В Тверской области молния попала в мужчину, когда он находился в собственном доме

В Тверской области молния прошла через дымоход и попала в местного жителя

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Depositphotos

Мужчина из Тверской области выжил после попадания молнии в его дом. Об этом сообщает «Вести – Тверь».

Инцидент произошел в деревне Белоглазово. Во время непогоды местный житель монтировал печную трубу в своем доме. Всю работу он делал в перчатках. Позже молния прошла через дымоход и попала в него.

После случившегося россиянин не получил каких-либо серьезных травм. От удара пострадали электроприборы в помещении. Также перчатки на руках мужчины расплавились.

На место прибыли спасатели. Они убедились в нормальном состоянии местного жителя и поздравили его «с новым днем рождения».

Ранее в Калмыкии молния ударила в отделение полиции.

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