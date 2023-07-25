В Чувашии медики спасли детей с отрубленными пальцами и веткой в животе

Врачи в Чувашии спасли двух детей с травмой пальцев и застрявшей в животе веткой. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Оба случая произошли 21 июля, но стало известно об этом только сейчас. В первом случае двухлетняя девочка случайно отрезала себе два пальца на руке во время игры. Старший врач смены Раиса Исакова не только направила медиков, но и стала руководить действиями родителей.

По словам специалиста, она посоветовала старшим членам семьи завернуть пальцы с стерильную марлю и обложить холодом. На раны тем временем нужно наложить стерильную повязку.

Второй случай произошел позже. В том же регионе мальчик упал с дерева на ветку, которая вонзилась ему в живот.

Обоих пациентов доставили в больницу. Как сообщают представители местного Минздрава, пациенты спокойно перенесли перевозку. В учреждении хирурги оказали им необходимую помощь. Дети идут на поправку.

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