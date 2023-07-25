Матвиенко предложила ввести номера для электросамокатов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что электросамокаты нужно оборудовать номерами. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что вопрос находится на обсуждении. Данная мера поможет в привлечении к ответственности нарушителей правил дорожного движения, которые причинили вред здоровью граждан.

Ранее сообщалось, что председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины в результате наезда электросамоката в Краснодарском крае. СУ СКР по Краснодарскому краю организовала доследственную проверку, ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.

До этого представитель ГИБДД Виктор Стельмах сообщал, что правила разрешают ездить на электросамокатах вдвоем с учетом конструкции. Он отметил, что не знает такие виды СИМ, которые могут перевозить нескольких людей. Однако в очередном пакете изменений в ПДД этот случай будет учтен. О том, как это будет отражено в новых правилах, не сообщается.

Ранее в Ульяновской области пассажир автомобиля подрался с сотрудниками ГИБДД, составлявшими протокол на пьяного водителя.