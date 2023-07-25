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Лесной пожар на юге Турции усилился

Лесной пожар в турецком Кемере усилился, жители начали ощущать запах гари

Лесной пожар в турецком курортном городе Кемере на юге страны усилился, появился запах гари. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с аномальной жарой в Турции обновляются рекорды потребления электричества, каждый день возникают многочисленные лесные пожары.

В ночь на вторник, 25 июля, турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны.

Известно, что пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета. Дым от лесного пожара приобрел оранжевый цвет.

Данных о вероятной эвакуации туристов в отелях пока не было.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что не менее 120 га леса выгорела при пожаре в районе курортного города, передает ТАСС.

«Работы по тушению пожара ведутся с воздуха и с земли», — обратил внимание он.

До этого в Турции лесные пожары вплотную подошли к отелям, где традиционно проживают россияне

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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