Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей

Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, штраф увеличат со 100 до 500 рублей. В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей.

Штраф нарушителю грозит, если в пределах одного километра от места перехода находился пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы 25 июля намерены рассмотреть во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, который предусматривает, в том числе, штраф за неявку по повестке военкомата.

До этого председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отказ Госдумы от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян.

По его словам, сейчас в Госдуме рассматривают еще одну существенную поправку в законопроект, которая даст возможность формировать отряды на местах подразделения территориальной обороны, которые будут охранять территории и бороться с диверсионно-разведывательными группами.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.