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В Rambler&Co рассказали, какой видеоконтент предпочитают смотреть россияне

Большинство россиян выбирают отечественные продакшены

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Россияне чаще всего предпочитают смотреть новости, интервью и объясняющие ролики в интернете, следует из данных опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Такой видеоконтент предпочитают 38% россиян. Четверть (25%) смотрят сериалы, 23% – художественные фильмы, 11% – документальные и 3% следят за стримами.

Около 68% опрошенных предпочитают видео российского производства. 25% смотрят контент стран Запада. 4% зрителей приходится на продакшены стран СНГ и 3% – стран Азии.

Почти 64% респондентов заявили, что их внимание прежде всего привлекает идея и сюжет ролика, 11% ценят в любом видео качество съемки, 9% делают выбор по названию и описанию. 6% отбирают контент по имени актеров и героев, 5% – по имени автора и режиссера.

Более трети (37%) пользователей не любят обсуждать видеоконтент – они отметили, что оставляют свое мнение при себе. 32% если и говорят о нем с семьей и родственниками. 14% готовы обменяться мыслями о просмотренном с друзьями, 11% – с первым встречным, 6% – с коллегами.

Чаще всего (42%) видео смотрят вечером после работы, но более трети (38%) зрителей готовы это сделать в любое время дня.

Опрос проходил на активах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 20 июля 2023 года, охват составил 207 290 интернет-пользователей.

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