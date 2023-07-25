На Московском урбанфоруме расскажут, как сохранить активность и здоровье

На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе посетители смогут оценить свои физические ресурсы и получить рецепт долголетия от знаменитых долгожителей столицы, сообщается на сайте mos.ru.

В интерактивной игре «Генератор долголетия» гостям предстоит отделить полезные привычки от вредных, сделав несколько простых движений перед экраном. В конце участника ждет совет от активистов «Московского долголетия» или от исторической личности-долгожителя.

Также посетители смогут измерить свой биологический возраст с помощью экспресс-теста на площадке симуляционного центра и лаборатории омиксных технологий.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе.