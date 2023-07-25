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Замотанных скотчем редких ястребов пытались вывезти в Абхазию в багажнике автомобиля

Редких ястребов пытались незаконно вывезти в Абхазию в отсеке для запасного колеса

Краснодарские таможенники пресекли незаконный вывоз редких ястребов, двух птиц, перемотанных тканью и скотчем нашли в отсеке для запасного колеса легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Водитель объяснил инспекторам, что вез хищных птиц через пункт пропуска в Адлере для личных нужд и потому не внес их в декларацию, замотал скотчем и засунул в отсек для запаски. Документов, необходимых для вывоза ястребов, у него не было.

Как установила экспертиза, перевозимые птицы оказались ястребами-тетеревятниками, их поместили в один из санаториев Сочи, за попытку незаконного провоза животных мужчине назначено 45 тысяч рублей штрафа.

Ястребы-тетеревятники признаны видом, находящимся под угрозой исчезновения и внесены в Конвенцию о международной торговле, при перемещении через границу они подлежат обязательному письменному декларированию, отметили в ФТС.

Ранее в Московской области у контрабандистов изъяли 310 медвежьих лап и скелет тигра.

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