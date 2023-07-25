Юрист напомнил, за какие высказывания в сети пользователям грозит ответственность

Пользователям сети важно помнить о необходимости соблюдать российское законодательство, когда они публикуют свои высказывания в интернете. От высказываний на какие темы лучше отказаться, РИАМО рассказал юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский.

«Первое, о чем не стоит рассуждать в сети, это ход военных действий в зоне СВО. Даже если официальная позиция кажется тебе сомнительной, у тебя все равно нет источника достоверной информации, если ты лично не был в месте описываемых событий», — отметил Хаминский.

Кроме того, он напомнил о недопустимости экстремистских высказываний и осуждений, насмешки или критики религиозных отношений. Юрист добавил, что за последние 30 лет в России привыкли шутить на политические темы, потому что это не влекло за собой никаких последствий. Однако важно знать законы и понимать, какая ответственность может наступить за их несоблюдение, предупредил он.

«Есть вещи, которые не обсуждаются. Особенно, когда на фронте гибнут парни, а диванные эксперты отсиживаются дома. Те или иные высказывания и ранее могли повлечь уголовные, административные или гражданские последствия. Ведь ответственность за клевету, оскорбления, публикацию порочащих репутацию сведений или раскрытие государственной тайны никто не отменял», — заключил Хаминский.

В середине июня сообщалось, что пользователи сети с помощью нейросети Midjourney провели шуточную презентацию Apple, на которых компания могла бы представить собственный электромобиль или инвалидную коляску.

Ранее стало известно, что рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ из-за жалобы общественников.