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В регионах начался прием заявлений на голосование по месту нахождения и ДЭГ

За сутки в регионах подали 30619 заявлений на участие в ДЭГ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В регионах, где голосование пройдет в течение двух и трех дней, начался прием заявлений на голосование по месту нахождения (Мобильный избиратель) и участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщается в Telegram-канале «ЦИК России».

За сутки уже было подано 30619 заявлений на участие в ДЭГ и более двух тысяч - о включении в список избирателей по месту нахождения.

Напомним, в России 10 сентября пройдут выборы губернаторов в 23 регионах. Также будут проведены довыборы в Госдуму и избрание мэра Москвы.

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