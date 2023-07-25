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Пенсионер из Петербурга отдал «полицейскому» более 11 млн рублей и обратился в полицию

«Фонтанка»: пожилые петербуржцы передали на хранение мошенникам более 26 млн рублей

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Depositphotos

Пожилые мужчины из разных районов Санкт-Петербурга поверили мошенникам и передали им накопления на 26 млн руб. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно изданию, 24 июля в полицию пришел 74-летний житель Московского района. Мужчина рассказал, что в течение последних недель переводил свои накопления на безопасный счет, предложенный «сотрудником правоохранительных органов», который связался с ним в июле. Пенсионер не сразу понял, что разговаривает с мошенником и даже успел продать квартиру, чтобы уберечь сбережения от возможных аферистов. В итоге они, по имеющимся данным, стали богаче на 11,6 млн руб.

Кроме того, накануне в отдел полиции Василеостровского района обратился 71-летний мужчина с улицы Кораблестроителей. Он перевел сотруднику Центробанка» более 14,6 млн руб., пытаясь избежать потери денежных средств.

В МВД возбудили уголовные дела и приступили к расследованию.

Ранее в США осудили пастора, погасившего свои игорные долги за счет пожертвований церкви.

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