В Севастопольской бухте временно прекратили движение катеров

Движение парома и катеров в бухте Севастополя временно было прекращено днем 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — уточнили в департаменте транспорта Севастополя.

В том случае, если будут дальнейшие изменения в работе морского пассажирского транспорта, соответствующая информация будет размещена дополнительно.

В настоящий момент причина приостановки движения катеров и парома в бухте не называется.

До этого в Джанкое приостанавливали движение поездов Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь.

Также по Крымскому мосту приостанавливали движение железнодорожного транспорта. На кадрах с места происшествия было видно, что освещение на мосту частично отключено. Граждан призывали воздержаться от поездок по мосту.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.