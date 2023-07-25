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В Севастопольской бухте временно прекратили движение катеров

В бухте Севастополя временно приостановили движение парома и катеров

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение парома и катеров в бухте Севастополя временно было прекращено днем 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — уточнили в департаменте транспорта Севастополя.

В том случае, если будут дальнейшие изменения в работе морского пассажирского транспорта, соответствующая информация будет размещена дополнительно.

В настоящий момент причина приостановки движения катеров и парома в бухте не называется.

До этого в Джанкое приостанавливали движение поездов Москва – Севастополь и АдлерСимферополь.

Также по Крымскому мосту приостанавливали движение железнодорожного транспорта. На кадрах с места происшествия было видно, что освещение на мосту частично отключено. Граждан призывали воздержаться от поездок по мосту.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

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