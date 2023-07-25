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Названо число россиян, получивших вид на жительство в Турции в 2022 году

Turkstat: за 2022 год 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции

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Depositphotos

За 2022 год 99 тыс. россиян получили вид на жительство в Турции, сообщает турецкий институт статистики Turkstat.

Отмечается, что россияне составляют 25% от общего числа иностранцев, получивших вид на жительство в стране, что делает их лидерами по количеству выданных ВНЖ.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации захотели обязать получивших гражданство или вид на жительство (ВНЖ) за границей россиян докладывать об этом. Документ опубликован на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В тексте проекта подчеркивается, что россияне должны будут известить российские власти о том, что получили ВНЖ через посольства или консульства. Предполагается, что это необходимо будет сделать в течение 60 дней с момента их приобретения.

До этого социологи назвали Таджикистан наиболее дружелюбной для релокантов из России страной СНГ.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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