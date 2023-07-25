СК возбудил более 3,2 тыс. уголовных дел с 2014 года за преступления Киева в Донбассе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года следователи России возбудили более 3 тыс. уголовных дел в связи с преступлениями украинской стороны в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«За девять лет СК Российской Федерации возбудил 3 286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц», — уточнил глава СК во время интервью.

Как добавил Бастрыкин, фигурантами возбужденных уголовных дел стали представители военного и политического руководства Украины. Кроме того, расследования идут в отношении участников националистических объединений, работников силовых структур украинских ведомств.

По словам Бастрыкина, каждый причастный к издевательствам, с которыми могли столкнуться жители Донбасса, будет отвечать перед правосудием РФ.

«Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что преступления киевского режима нужно фиксировать и расследовать не только для привлечения виновных к ответственности, но и для истории...» — заключил глава СК.

До этого Бастрыкин рассказал о диверсиях на железных дорогах России.

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