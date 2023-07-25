В СК назвали число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области

В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области в начале июня погибли 55 человек. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.



«На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трех десятков населенных пунктов, погибло 55 человек, еще 134 человека пострадали», — сказал Бастрыкин в интервью агентству.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС. Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее сообщалось, что исторические артефакты со дна Каховского водохранилища распродают нелегалы.