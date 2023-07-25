На Алтае перевернулся грузовик с 15 туристами

Четыре человека получили травмы, один погиб в результате опрокидывания грузовика, перевозившего туристов в Чемальском районе Алтайского края. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По дороге на Каракольские озера в Республике Алтай перевернулся грузовик, в кузове которого находились 15 туристов. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем «ГАЗ-66», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, пострадали три пассажира и шофер, один человек погиб.

Доследственную проверку инцидента проводит СУ СК РФ по республике Алтай.

По данным регионального МЧС, к месту происшествия выдвинулась техника высокой проходимости, готов к вылету вертолет Центра медицины катастроф.

Ранее туристов, пострадавших от удара молнии в Красноярском крае, поместили в больницу.