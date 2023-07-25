Более 100 домов во Владивостоке остались без света

В пресс-службе «Приморских электрических сетей» заявили, что авария на сетях электропередачи во Владивостоке оставила без света около 120 многоквартирных домов в районе Эгершельд. Об этом сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что приблизительно в 11:41 (4:41 мск) было зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи «Русская — Эгершельд». Причиной этому стало то, что в районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи.

В пресс-службе добавили, что в текущий момент энергетики проводят осмотр места повреждения линии электропередачи, рассматривается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания.

По данным сервиса регистрации коммунальных аварий «Отключения вл.ру», без электричества осталось около 120 многоквартирных домов.

В публикации отмечается, что на место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

До этого в результате аварийного отключения электроснабжения в городе Артеме Приморского края без света осталось более 9,5 тыс. жителей.

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